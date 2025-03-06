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22:16, 6 марта 2025Спорт

Представлен топ-10 россиян в НХЛ

Издание The Hockey Writers включило Кучерова и Овечкина в топ-10 россиян в НХЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Издание The Hockey Writers представило топ-10 россиян в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Возглавил список форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Также в тройку лучших вошли капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин и нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.

Далее в рейтинге расположились Андрей Василевский («Тампа»), Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд», Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Андрей Свечников («Каролина Харрикейнс»), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинс»), Сергей Бобровский («Флорида Пантерс») и Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»).

Российские игроки продолжают выступать в НХЛ без ограничений. Однако российская команда не получила приглашение на Турнир четырех наций, в котором приняли участие сборные Канады, США, Швеции и Финляндии.

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