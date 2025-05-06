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17:39, 6 мая 2025Россия

Жители подмосковного города сообщили о сбитом беспилотнике

Жители Ногинска сообщили о сбитом над городом беспилотнике
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Жители подмосковного Ногинска сообщили о сбитом над городом беспилотнике. Об этом пишет Baza в Telegram.

В сети также появились кадры с, предположительно, обломками уничтоженного летательного аппарата, рухнувшими на заполненную машинами парковку.

Ранее о работе систем противовоздушной обороны по украинским дронам также сообщили жители подмосковных городов Щелково и Лосино-Петровское. Кроме того, о воздушной атаке предупреждали жителей Жуковского и Раменского.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. Точные данные о месте падения обломков он не привел, однако подчеркнул, что сейчас там работают экстренные службы.

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