Жители подмосковного города сообщили о сбитом беспилотнике

Жители Ногинска сообщили о сбитом над городом беспилотнике

Жители подмосковного Ногинска сообщили о сбитом над городом беспилотнике. Об этом пишет Baza в Telegram.

В сети также появились кадры с, предположительно, обломками уничтоженного летательного аппарата, рухнувшими на заполненную машинами парковку.

Ранее о работе систем противовоздушной обороны по украинским дронам также сообщили жители подмосковных городов Щелково и Лосино-Петровское. Кроме того, о воздушной атаке предупреждали жителей Жуковского и Раменского.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. Точные данные о месте падения обломков он не привел, однако подчеркнул, что сейчас там работают экстренные службы.