42-летняя Энн Хэтэуэй ошеломила публику моложавой внешностью на Met Gala

Американская актриса Энн Хэтэуэй ошеломила публику моложавой внешностью на Met Gala. На соответствующие комментарии, опубликованные в соцсети X (бывший Twitter), обратило внимание Page Six.

42-летняя знаменитость появилась на мероприятии в свободной белой рубашке на пуговицах Carolina Herrera, заправленной в расшитую бисером юбку-футляр в полоску. При этом звезда вновь спровоцировала слухи о пластике.

Внешний вид Хэтэуэй ошеломил поклонников, о чем они написали в сети. «Энн Хэтэуэй не стареет», «Дьявол носит Prada, часть 2. Энн Хэтэуэй, ты никогда не старела», «Она не выглядит на свой возраст», «Мне нужно позвонить дерматологу, чтобы заказать пакет услуг Энн Хэтэуэй», — заявили участники обсуждения.

В декабре 2024 года Энн Хэтэуэй снялась в бюстгальтере для журнала. Американская актриса предстала на одном из кадров, лежа на полу в черном брючном костюме, распахнув пиджак.