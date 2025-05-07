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01:42, 7 мая 2025Мир

Армия Индии сообщила о ликвидации террористов в Пакистане

News18: Армия Индии ликвидировала 17 террористов в Пакистане
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Армия Индии в ходе ударов по Пакистану ликвидировала 17 террористов, еще 60 — ранены. Об этом сообщил телеканал News18 со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что удары были нанесены по девяти объектам инфраструктуры в Пакистане. При этом военные цели под огонь не попали, что «отражает выверенный и неэскалационный подход Индии», подчеркивается в материале.

Ранее власти Пакистана приняли решение закрыть свое воздушное пространство для всех рейсов на 48 часов. Это произошло после того, как армия Индии начала «Операцию Синдур», нанеся ракетные удары по Котли, Бахвалпуру и Музаффарабаду.

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