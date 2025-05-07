Жителей Москвы предупредили о трудностях с доставкой продуктов

X5 Group заявила о трудностях с доставкой из-за сбоя в работе интернета в Москве

Торговая компания X5 Group, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», предупредила жителей Москвы о трудностях с доставкой продуктов из-за сбоя в работе мобильного интернета. Об этом сообщает RT в Telegram.

В X5 Group рассказали, что от стабильного интернет-соединения зависят не только мобильные приложения, которыми пользуются покупатели, но и курьерские. Отмечается, что из-за перебоев в работе операторов связи среднее время доставки в Москве увеличилось примерно на 20 минут.

Утром 7 мая жители Москвы заявили, что столкнулись со сбоями в работе приложений такси и доставок еды. При попытке заказать продукты или машину на экранах их устройств появлялось уведомление о нестабильном подключении. Кроме того, в некоторых магазинах города было невозможно оплатить покупки картой. В пресс-службе мэра и правительства столицы уточнили, что ограничения, связанные с празднованием 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сохранятся с 7 по 9 мая.

Первые сообщения о неполадках в работе мобильного интернета стали поступать от жителей Москвы 5 мая. Операторы связи тогда сообщили, что сбой произошел по не зависящим от них причинам.