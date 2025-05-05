У жителей Москвы массово перестал работать интернет. Проблемы продолжатся и в майские праздники

РСЧС: В Москве могут ограничить доступ в интернет в майские праздники

Утром 5 мая жители Москвы массово пожаловались на сбой в работе мобильного интернета. С проблемами столкнулись клиенты «Билайна», «Мегафона», «Теле2» и других операторов связи. Одна из пользовательниц в разговоре с «Лентой.ру» рассказала, что неполадки длились более часа.

Со сбоем столкнулись тысячи пользователей из Москвы

«Не работает мобильный интернет больше часа», «Инет не доступен», «Резко перестал работать мобильный интернет», — пожаловались пользователи из Москвы.

По данным портала «Сбой.РФ», на неполадки в работе «Билайна» поступило почти пять тысяч жалоб. Более двух тысяч сообщений о сбое оставили пользователи «Теле2» и около тысячи жалоб — клиенты «Мегафона».

В разговоре с «Лентой.ру» одна из пользовательниц «Мегафона» рассказала, что неполадки начались с 11:00 по московскому времени. У нее перестали работать Zoom, WhatsApp, Telegram и другие сервисы. «Я сначала решила, что у меня деньги на счету закончились, и пошла проверять, но все было в порядке. Перезагрузила пару раз интернет, а потом и телефон, но ничего не помогало», — вспомнила она и добавила, что через полтора часа интернет вновь заработал.

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Операторы связи прокомментировали проблемы с интернетом

В «Билайне» и «Мегафоне» подтвердили информацию о неполадках в работе мобильной связи и уточнили, что сбой произошел по независящим от них причинам. Пользователям предложили использовать Wi-Fi для доступа в интернет.

Через несколько часов после появления первых жалоб стало известно, что работу мобильного интернета восстановили. Роскомнадзор сообщил, что больше не фиксирует сбоев в работе операторов связи.

Россиян предупредили о возможных проблемах с интернетом в праздники

Позднее жителям Москвы начали приходить СМС-сообщения о возможных проблемах с интернетом. В Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) объяснили сбои усилением мер безопасности в майские праздники.

Возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий СМС-сообщение от РСЧС

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Как уточнил Telegram-канал «Осторожно, Москва», сославшись на слова жителей столицы, в метро и подземных переходах мобильный интернет работает без сбоев.

Масштабный сбой в работе операторов зафиксировали в конце марта

Предыдущий масштабный сбой в работе мобильных операторов произошел 20 марта. Также неполадки наблюдались в работе платформ Twitch, видеохостинга YouTube и других.

В Роскомнадзоре заявили, что проблемы возникли из-за иностранной инфраструктуры. Ведомство порекомендовало российским компаниям использовать мощности отечественных хостинг-провайдеров, чтобы избежать подобных проблем.