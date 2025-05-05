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12:25, 5 мая 2025Интернет и СМИ

В Роскомнадзоре прокомментировали сообщения о сбое у мобильных операторов

Роскомнадзор заявил, что сбоев в работе мобильных операторов в России сейчас нет
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Unsplash

В Роскомнадзоре отреагировали на сообщения абонентов о сбое у мобильных операторов в России. Комментарий ведомства предоставило ТАСС.

В Роскомнадзоре заявили, что сейчас в России нет сбоев в работе сотовых операторов. Другие детали не приводятся.

Ранее стало известно, что Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) предупредила россиян о возможных проблемах с интернетом. Уточнялось, что в связи с обеспечением безопасности праздничных мероприятий возможны ограничения доступа в интернет.

5 мая россияне массово пожаловались на сбой у операторов связи, таких как «Билайн», «Теле2» и «Мегафон». Сообщения о неполадках поступили преимущественно из Москвы, многие пользователи заявили, что у них не работает мобильный интернет. В Билайне заявили, что мобильная связь в столице по независящим от операторов связи причинам может работать с перерывами.

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