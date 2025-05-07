Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:47, 7 мая 2025Наука и техника

Создатель GTA I назвал перенос GTA VI разумным

Создатель GTA I: Перенос GTA VI на 2026 год — правильное решение Rockstar
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: игра «GTA VI»

Ведущий автор оригинальной игры Grand Theft Auto Майк Дейли назвал разумным перенос выхода GTA VI. Об этом он заявил в своем блоге BlueSky.

По словам Дейли, в студии Rockstar приняли правильное решение отложить релиз. «Они успеют починить все баги, чтобы у геймеров остались от игры наилучшие впечатления», — отметил специалист.

В качестве примера он привел игру Frontier: Elite II, которая вышла с многочисленными ошибками — по мнению Майка Дейли, это произошло из-за жадности разработчиков. Дейли отметил, что даже если бы Rockstar выпустила GTA VI с большим количеством багов, то игра все равно стала бы популярной. «Так что еще больше впечатляет, что они решили отложить выход», — подытожил геймдизайнер.

На перенос выхода GTA VI на май 2026 года также отреагировал программист Оббе Вермей, в свое время работавший над GTA III, IV, Vice City и San Andreas. Хорошая новость в том, что они определенно уверены, что выпустят игру в мае», — заметил Вермей. По его словам, иначе бы Rockstar не назвала точную дату — 26 мая.

Релиз GTA VI изначально был запланирован на осень 2025 года. Однако в начале мая в Rockstar заявили, что тайтл выйдет через год.

6 мая вышел второй трейлер GTA VI. В нем разработчики показали новые кадры из игры и рассказали историю главных героев — Джейсона и Люсии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о самой массовой атаке ВСУ с начала СВО. По регионам ударили почти полтысячи дронов и ракет

    Самолет летевшего в Москву Вучича совершил вынужденную посадку

    Ценам на золото предсказали снижение на фоне конфликта Индии и Пакистана

    В Кремле рассказали о разочаровании «Большой восьмеркой»

    В польском Сейме потребовали заблокировать соглашение с Украиной

    Китайская компания захотела закрыть один из крупнейших комбинатов в российском регионе

    Названа неочевидная причина выпирающего живота

    Россиянам назвали снижающий давление и защищающий от деменции напиток

    Канцлер Германии высказался о гарантиях безопасности Украине

    В аэропорту Ярославля сняли ограничения на полеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости