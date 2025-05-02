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15:21, 2 мая 2025Наука и техника

Выход GTA VI перенесли на следующий год

Rockstar Games перенесла выход GTA VI на 26 мая 2026 года
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Скриншот: Игра GTA VI

Выход игры Grand Theft Auto (GTA) VI перенесли на 26 мая 2026 года, сообщила компания-разработчик тайтла Rockstar Games.

Там выразили сожаление из-за переноса. «Интерес и волнение, окружающие новую Grand Theft Auto, были поистине потрясающими для всей нашей команды. Мы хотим поблагодарить вас за вашу поддержку и терпение, пока мы работаем над завершением игры», — отметили в Rockstar Games.

В компании также понадеялись на понимание геймерами того, что разработчикам нужно дополнительное время, чтобы выпустить игру на том уровне качества, которого те «ожидают и заслуживают». «Мы с нетерпением ждем возможности поделиться с вами дополнительной информацией в ближайшее время», — подытожили в Rockstar Games.

Ранее выход GTA VI планировался осенью 2025 года.

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При этом еще в апреле журналисты издания MySmartPrice рассчитали наиболее вероятные сроки выхода игры. Исходя из данных по выходу других игр от издателя Take-Two Interactive, авторы предположили, что GTA VI с высокой долей вероятности выйдет в октябре или ноябре.

Ранее было объяснено, почему издатель и разработчик GTA VI не выпускают новых материалов по игре.

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