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19:55, 31 марта 2025Наука и техника

Дату выхода GTA VI сохранили в секрете

Издатель GTA VI объяснил, почему разработчики молчат о сроках выхода игры
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Скриншот: Игра GTA VI

Руководитель Take-Two Штраус Зельник объяснил, почему издатель и разработчик GTA VI не выпускают новых материалов по игре. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Bloomberg.

По словам Зельника, дату выхода тайтла издатель Take-Two и разработчик Rockstar Games хранят в строжайшем секрете. Генеральный директор компании признал, что при этом видит в GTA VI самый ожидаемый продукт развлекательной индустрии за последние годы и замечает, как на проект реагируют конкуренты.

Зельник объяснил, почему создатели GTA VI не спешат делиться новыми материалами об игре — так, первый и на данный момент последний трейлер видеоигры показали в декабре 2023 года. «Мы выяснили, что лучше всего предоставлять маркетинговые материалы как можно ближе к релизному окну, чтобы с одной стороны создать ажиотаж, а с другой — сбалансировать неудовлетворенное ожидание», — заметил топ-менеджер.

В разговоре с журналистами Штраус Зельник также заступился за студию Rockstar Games, которая выпускает игры серии Grand Theft Auto с большим интервалом. Глава Take-Two заметил, что GTA V остается популярной даже спустя 12 лет после выхода — это означает, что разработчики делают все правильно.

Ранее известный игровой журналист Кристофер Дринг заявил, что возможный перенос выхода GTA VI нанесет урон для игрового рынка. По его словам, это связано с тем, что многие игровые студии не запланировали никаких продуктов на конец 2025 года, когда ожидается релиз GTA VI.

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