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17:02, 6 мая 2025Наука и техника

Вышел второй трейлер GTA VI

Rockstar выпустила второй трейлер GTA VI, которая выйдет 26 мая 2026 года
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Американская студия Rockstar представила второй трейлер своей будущей игры GTA VI. Ролик доступен на YouTube-канале разработчиков тайтла.

В трехминутном видео показали главных героев игры — Джейсона и Люсию. По сюжету они случайно оказываются в центре заговора в американском штате Леонида. Неудачное ограбление заставляет героев скрываться. В конце ролика Rockstar уточнила, что игра появится 26 мая 2026 года.

Первый трейлер новой части серии GTA вышел в декабре 2023 года. В нем разработчики показали главных героев тайтла и обозначили релизное окно.

2 мая студия Rockstar объявила, что GTA VI перенесена на 26 мая 2026 года. Изначально игру обещали выпустить осенью 2025-го. «Мы хотим поблагодарить вас за вашу поддержку и терпение, пока мы работаем над завершением игры», — заметили в компании.

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