Вышел второй трейлер GTA VI

Rockstar выпустила второй трейлер GTA VI, которая выйдет 26 мая 2026 года

Американская студия Rockstar представила второй трейлер своей будущей игры GTA VI. Ролик доступен на YouTube-канале разработчиков тайтла.

В трехминутном видео показали главных героев игры — Джейсона и Люсию. По сюжету они случайно оказываются в центре заговора в американском штате Леонида. Неудачное ограбление заставляет героев скрываться. В конце ролика Rockstar уточнила, что игра появится 26 мая 2026 года.

Первый трейлер новой части серии GTA вышел в декабре 2023 года. В нем разработчики показали главных героев тайтла и обозначили релизное окно.

2 мая студия Rockstar объявила, что GTA VI перенесена на 26 мая 2026 года. Изначально игру обещали выпустить осенью 2025-го. «Мы хотим поблагодарить вас за вашу поддержку и терпение, пока мы работаем над завершением игры», — заметили в компании.