Комментатор Дмитрий Губерниев заявил о регрессе российского спорта

Телекомментатор Дмитрий Губерниев оценил состояние российского спорта. Его слова приводит «Матч ТВ».

По его мнению, сейчас виден регресс российского спорта. «Вообще после отстранения мы должны пугаться за весь наш спорт, не только за хоккей, но и за футбол, и за лыжи, и за биатлон. Наш истинный уровень мы увидим, когда вернемся», — заявил он.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) высказались о допуске россиян на Олимпийские игры-2026. В МОК отметили, что позиция по этому вопросу не изменилась.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. На летних Олимпийских играх-2024 выступили 15 представителей страны в нейтральном статусе.