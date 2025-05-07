Индия обвинила Пакистан в нарушении соглашения о прекращении огня

Индия обвинила Пакистан в нарушении соглашения о прекращении огня артиллерийской стрельбой на границе. Об этом говорится в заявлении Минобороны Индии в социальной сети X.

«Пакистан снова нарушил соглашение о прекращении огня, стреляя из артиллерии в районе деревни Бхимбер Гали; индийские военные реагируют соответствующим образом», — говорится в заявлении.

6 мая армия Индии начала «Операцию Синдур», ударив по Пакистану. Так, индийская сторона нанесла ракетные удары по Котли, Бахвалпуру и Музаффарабаду. При этом в Минобороны Индии проинформировали, что ни один пакистанский военный объект не был атакован. Позже появилась информация, что Пакистан нанес ответный ракетный удар по Индии.

Позднее пакистанские СМИ сообщили о поражении двух самолетов военно-воздушных сил Индии, один из которых «нарушил воздушное пространство Пакистана».