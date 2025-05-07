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00:35, 7 мая 2025Мир

Индия обвинила Пакистан в нарушении соглашения о прекращении огня

Индия обвинила Пакистан в нарушении соглашения о прекращении огня
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Индия обвинила Пакистан в нарушении соглашения о прекращении огня артиллерийской стрельбой на границе. Об этом говорится в заявлении Минобороны Индии в социальной сети X.

«Пакистан снова нарушил соглашение о прекращении огня, стреляя из артиллерии в районе деревни Бхимбер Гали; индийские военные реагируют соответствующим образом», — говорится в заявлении.

6 мая армия Индии начала «Операцию Синдур», ударив по Пакистану. Так, индийская сторона нанесла ракетные удары по Котли, Бахвалпуру и Музаффарабаду. При этом в Минобороны Индии проинформировали, что ни один пакистанский военный объект не был атакован. Позже появилась информация, что Пакистан нанес ответный ракетный удар по Индии.

Позднее пакистанские СМИ сообщили о поражении двух самолетов военно-воздушных сил Индии, один из которых «нарушил воздушное пространство Пакистана».

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