Невролог подсказала способ лечения с помощью колы и картошки фри

Невролог Лоу: Картошка фри и кола помогают остановить приступ мигрени

Картошка фри и стакан колы могут облегчить приступ мигрени, считает американский невролог Джессика Лоу. Такой неожиданный способ лечения она подсказала на своей странице в соцсетях, пишет Daily Mail.

Лоу объяснила, что обезболивающий эффект оказывают не сами продукты, а ингредиенты, которые используют для их приготовления. Так, по ее словам, кофеин в коле сужает кровеносные сосуды в головном мозге и таким образом снимает боль. «В большой банке колы содержится около 80 миллиграммов кофеина. Этого, вероятно, достаточно, чтобы остановить мигрень», — заявила невролог.

В картошке фри врач назвала действующим веществом соль. Она уточнила, что иногда причиной мигрени является нехватка натрия, а порция соленой пищи быстро восполняет этот дисбаланс. Кроме того, картофель помогает устранить и еще одну частую причину головной боли — голод. По словам Лоу, у голодного уровень сахара падает, что и может вызвать мигрень. Исправить это помогают углеводы: они быстро повышают уровень глюкозы и устраняют неприятные симптомы.

Лоу предупредила, что набор из картошки фри и колы не самый полезный, но, понимая, как и почему он избавляет от головной боли, можно легко подобрать подходящую для себя альтернативу этим продуктам.

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