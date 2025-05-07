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14:32, 7 мая 2025Забота о себе

Невролог подсказала способ лечения с помощью колы и картошки фри

Невролог Лоу: Картошка фри и кола помогают остановить приступ мигрени
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Katemangostar / Freepik

Картошка фри и стакан колы могут облегчить приступ мигрени, считает американский невролог Джессика Лоу. Такой неожиданный способ лечения она подсказала на своей странице в соцсетях, пишет Daily Mail.

Лоу объяснила, что обезболивающий эффект оказывают не сами продукты, а ингредиенты, которые используют для их приготовления. Так, по ее словам, кофеин в коле сужает кровеносные сосуды в головном мозге и таким образом снимает боль. «В большой банке колы содержится около 80 миллиграммов кофеина. Этого, вероятно, достаточно, чтобы остановить мигрень», — заявила невролог.

В картошке фри врач назвала действующим веществом соль. Она уточнила, что иногда причиной мигрени является нехватка натрия, а порция соленой пищи быстро восполняет этот дисбаланс. Кроме того, картофель помогает устранить и еще одну частую причину головной боли — голод. По словам Лоу, у голодного уровень сахара падает, что и может вызвать мигрень. Исправить это помогают углеводы: они быстро повышают уровень глюкозы и устраняют неприятные симптомы.

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Лоу предупредила, что набор из картошки фри и колы не самый полезный, но, понимая, как и почему он избавляет от головной боли, можно легко подобрать подходящую для себя альтернативу этим продуктам.

Ранее терапевт Пунам Кришан рассказала, что весной люди чаще испытывают головную боль. По ее словам, это происходит из-за аллергии на пыльцу и резких атмосферных колебаний.

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