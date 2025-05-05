Терапевт Кришан: Весной голова болит чаще из-за аллергии и переменчивой погоды

Весной люди чаще испытывают головную боль, считает врач общей практики, терапевт Пунам Кришан. Причины она раскрыла в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Первой возможной причиной врач назвала аллергию на пыльцу. По ее словам, в ответ на раздражение организм вырабатывает вещество под названием гистамин. Как рассказала терапевт, оно не только вызывает чихание и зуд в глазах, но и провоцирует воспаление носовых пазух, которое и является причиной сильной головной боли.

Второй причиной, по мнению Кришан, являются колебания атмосферного давления, которые происходят при переменчивой погоде. Она пояснила, что погодные условия влияют на сосуды, которые, сужаясь и расширяясь, провоцируют головную боль. Самой распространенной причиной, по которой болит голова, врач назвала обезвоживание. По ее словам, организм может испытывать недостаток воды, даже если человек не ощущает сильного дискомфорта.

Ранее невролог Хурмина Муктадар предупредил, что головная боль может быть симптомом инсульта. По его словам, этот признак часто игнорируют люди с хронической мигренью.