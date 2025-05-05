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21:23, 5 мая 2025Забота о себе

Врач раскрыла причины частой головной боли весной

Терапевт Кришан: Весной голова болит чаще из-за аллергии и переменчивой погоды
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Katemangostar / Freepik

Весной люди чаще испытывают головную боль, считает врач общей практики, терапевт Пунам Кришан. Причины она раскрыла в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Первой возможной причиной врач назвала аллергию на пыльцу. По ее словам, в ответ на раздражение организм вырабатывает вещество под названием гистамин. Как рассказала терапевт, оно не только вызывает чихание и зуд в глазах, но и провоцирует воспаление носовых пазух, которое и является причиной сильной головной боли.

Второй причиной, по мнению Кришан, являются колебания атмосферного давления, которые происходят при переменчивой погоде. Она пояснила, что погодные условия влияют на сосуды, которые, сужаясь и расширяясь, провоцируют головную боль. Самой распространенной причиной, по которой болит голова, врач назвала обезвоживание. По ее словам, организм может испытывать недостаток воды, даже если человек не ощущает сильного дискомфорта.

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