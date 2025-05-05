Названы неочевидные симптомы инсульта

Невролог Муктадар назвала икоту с головокружением и тошнотой симптомом инсульта

Невролог Хурмина Муктадар заявила, что у инсульта имеются неочевидные симптомы. Их она назвала в беседе с изданием El Español.

Как отметила Муктадар, инсульт может проявляться общей усталостью, которую зачастую списывают на стрессовый день или недостаток сна. Также о заболевании сигнализирует головная боль, но люди, у которых на протяжении всей жизни имеется мигрень, не обращают внимание на этот симптом, поскольку привыкли к нему.

Кроме того, по словам медика, на стресс часто списывают спутанность сознания, дезориентацию и проблемы с памятью, но это тоже признаки инсульта. Еще одним тревожным знаком является икота, особенно если она сопровождается тошнотой или головокружением.

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