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15:36, 24 апреля 2025Забота о себе

Названы пять факторов риска болезней сердца

Кардиолог Васильева назвала курение и ожирение факторами риска болезней сердца
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: interstid / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог Ирина Васильева заявила, что существует пять классических факторов риска болезней сердца. Их она назвала в своем Telegram-канале.

Как отметила Васильева, одним из факторов риска является повышенное артериальное давление. Также вероятность развития различных патологий сердца увеличивается из-за курения и ожирения. Кроме того, к факторам риска медик отнесла сахарный диабет и высокий уровень холестерина в крови.

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По словам специалистки, перечисленные факторы могут сократить продолжительность жизни более чем на 10 лет. Однако, согласно исследованиям ученых, даже в среднем возрасте еще не поздно исправить ситуацию. Причем наибольшее влияние на продолжительность жизни оказывают снижение давления и отказ от курения, заключила Васильева.

Ранее кардиолог Фабио Фернандес заявил, что друзья оказывают положительное влияние на здоровье. По его словам, социальные связи снижают риск развития болезней сердца.

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