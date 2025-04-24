Названы пять факторов риска болезней сердца

Кардиолог Васильева назвала курение и ожирение факторами риска болезней сердца

Кардиолог Ирина Васильева заявила, что существует пять классических факторов риска болезней сердца. Их она назвала в своем Telegram-канале.

Как отметила Васильева, одним из факторов риска является повышенное артериальное давление. Также вероятность развития различных патологий сердца увеличивается из-за курения и ожирения. Кроме того, к факторам риска медик отнесла сахарный диабет и высокий уровень холестерина в крови.

По словам специалистки, перечисленные факторы могут сократить продолжительность жизни более чем на 10 лет. Однако, согласно исследованиям ученых, даже в среднем возрасте еще не поздно исправить ситуацию. Причем наибольшее влияние на продолжительность жизни оказывают снижение давления и отказ от курения, заключила Васильева.

Ранее кардиолог Фабио Фернандес заявил, что друзья оказывают положительное влияние на здоровье. По его словам, социальные связи снижают риск развития болезней сердца.