Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:32, 18 апреля 2025Забота о себе

Раскрыта польза друзей для здоровья

Кардиолог Фернандес: Наличие друзей снижает риск болезней сердца
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Кардиолог Фабио Фернандес из Института сердца Сан-Паулу заявил, что наличие друзей положительно сказывается на здоровье. Пользу социальных связей он раскрыл в беседе с изданием Globo.

Как отметил Фернандес, дружба снижает риск возникновения болезней сердца на 50 процентов и уровень тревожности. «Одинокие люди подвержены депрессии и алкоголизму. К тому же о них некому позаботиться», ─ пояснил специалист.

Материалы по теме:
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Что такое дружба и кто такой настоящий друг: объяснение психолога
Что такое дружба и кто такой настоящий друг:объяснение психолога
19 августа 2024

По словам медика, ученые доказали, что при наличии даже одного хорошего друга у человека в организме снижается уровень кортизола, выделяющегося в стрессовых ситуациях, и воспалительных белков, которые играют большую роль в возникновении сердечного приступа и инсульта. Кроме того, у испытывающих одиночество людей повышается риск курения, заключил врач.

Ранее биолог Алексей Москалев заявил, что дружба является важным фактором долголетия. В связи с этим он посоветовал найти единомышленников, чтобы проводить с ними как можно больше времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На киевском рынке нашли трофеи ВСУ из Курской области. Иконы и медали перепродают коллекционерам в Европе

    В Приднестровье назвали цель уклонения Молдавии от переговоров

    Бездомный выиграл в лотерее 82 миллиона рублей

    Заподозренный в коррупции сотрудник Следственного комитета России оказался миллионером

    Глава Госдепа раскрыл детали разговора с Лавровым

    Фитнес-новичкам назвали самые частые ошибки в зале

    Раскрыты траты россиян на летний отпуск

    Ефимова провалила отбор на чемпионат мира

    Названо имущество задержанного экс-главы райотдела СК Татарстана

    Рубио подчеркнул важность переговоров с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости