Россиянам перечислили несколько доказанных наукой правил долголетия

Биолог Москалев: Короткие стрессы и качественный сон помогут продлить жизнь

Директор Института долголетия Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского (РНЦХ), доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Алексей Москалев заверил, что с помощью образа жизни можно предотвратить риски для здоровья, заложенные генетически. В интервью KP.RU эксперт перечислил россиянам несколько правил долголетия, доказанных наукой.

По словам биолога, важную роль в активности генов и способности ускорять или замедлять процессы старения играет питание. Оно должно быть максимально разнообразным. Эксперт посоветовал «собирать радугу на тарелке», чтобы на ней были продукты разных цветов: зелень, овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые. Особо эксперт выделил важность употребления ферментированных продуктов и капусты разного вида, так как она содержит противораковые соединения.

Также, по мнению Москалева, для поддержания здоровья необходимы физические нагрузки — от тренировок до работы в саду, и качественный полноценный сон. Он подчеркнул, что во время сна организм избавляется от всего накопленного за день мусора и восстанавливает нервные клетки и иммунную систему. Продлить жизнь помогут и короткие полезные стрессы умеренной интенсивности, продолжил биолог. К ним он отнес посещение сауны, закаливание, публичные выступления, путешествия, физические тренировки. «В целом такие воздействия закаливают нас во всех смыслах, делая более устойчивыми при любых стрессовых воздействиях в будущем. В опытах на животных показано, что умеренные стрессы продлевают жизнь», — считает ученый.

Полезны любые новые занятия — от обучения чему-то до путешествий в незнакомые места. Все это способствует созданию нейронных связей, по сути — запаса прочности в головном мозге Алексей Москалев биолог, доктор наук

Еще одним важным фактором долголетия Москалев назвал дружбу и неуклонное следование полезным привычкам. «Для здорового долголетия важна приятная эмоциональная атмосфера, общение с единомышленниками. Найдите тех, с кем вам комфортно. И старайтесь, чтобы в жизни преобладало общение именно с ними», — посоветовал ученый.

Ранее эксперт по питанию Женя Ди Пиерро предложила добавить в рацион один продукт для долголетия. Она порекомендовала чаще есть квашеную капусту.