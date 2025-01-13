Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:25, 13 января 2025Забота о себе

Россиянам перечислили несколько доказанных наукой правил долголетия

Биолог Москалев: Короткие стрессы и качественный сон помогут продлить жизнь
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Директор Института долголетия Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского (РНЦХ), доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Алексей Москалев заверил, что с помощью образа жизни можно предотвратить риски для здоровья, заложенные генетически. В интервью KP.RU эксперт перечислил россиянам несколько правил долголетия, доказанных наукой.

По словам биолога, важную роль в активности генов и способности ускорять или замедлять процессы старения играет питание. Оно должно быть максимально разнообразным. Эксперт посоветовал «собирать радугу на тарелке», чтобы на ней были продукты разных цветов: зелень, овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые. Особо эксперт выделил важность употребления ферментированных продуктов и капусты разного вида, так как она содержит противораковые соединения.

Материалы по теме:
Жажда крови и денег. Как одержимый миллиардер из США бьется за молодость дикими методами и торгует бессмертием
Жажда крови и денег.Как одержимый миллиардер из США бьется за молодость дикими методами и торгует бессмертием
2 июня 2023
«Уже сейчас люди могут жить до 120 лет» Как продлить жизнь и оставаться здоровым как можно дольше? Отвечает профессор
«Уже сейчас люди могут жить до 120 лет»Как продлить жизнь и оставаться здоровым как можно дольше? Отвечает профессор
17 августа 2023

Также, по мнению Москалева, для поддержания здоровья необходимы физические нагрузки — от тренировок до работы в саду, и качественный полноценный сон. Он подчеркнул, что во время сна организм избавляется от всего накопленного за день мусора и восстанавливает нервные клетки и иммунную систему. Продлить жизнь помогут и короткие полезные стрессы умеренной интенсивности, продолжил биолог. К ним он отнес посещение сауны, закаливание, публичные выступления, путешествия, физические тренировки. «В целом такие воздействия закаливают нас во всех смыслах, делая более устойчивыми при любых стрессовых воздействиях в будущем. В опытах на животных показано, что умеренные стрессы продлевают жизнь», — считает ученый.

Полезны любые новые занятия — от обучения чему-то до путешествий в незнакомые места. Все это способствует созданию нейронных связей, по сути — запаса прочности в головном мозге

Алексей Москалевбиолог, доктор наук

Еще одним важным фактором долголетия Москалев назвал дружбу и неуклонное следование полезным привычкам. «Для здорового долголетия важна приятная эмоциональная атмосфера, общение с единомышленниками. Найдите тех, с кем вам комфортно. И старайтесь, чтобы в жизни преобладало общение именно с ними», — посоветовал ученый.

Ранее эксперт по питанию Женя Ди Пиерро предложила добавить в рацион один продукт для долголетия. Она порекомендовала чаще есть квашеную капусту.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Китай отказался принять три танкера с нефтью из России из-за новых санкций США. Что на это ответили в Москве?

      Украинский военный рассказал о сокрытии ВСУ найденных тел

      Франция сократит военный контингент в Африке

      Россияне устроили дрифт около торгового центра и были осуждены

      Россиянин напал на продавца табачного магазина из-за манеры его общения

      В России возбудили дело после атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль

      Курс доллара взлетел до максимума за два года

      Невозможность заморозки банковских вкладов россиян объяснили

      Популярная телезвезда снялась в нижнем белье в рекламе

      Российские проводные дроны получили тепловизоры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше