Эксперт посоветовала для долголетия добавить в рацион один продукт

Эксперт Пиерро: квашеная капуста является важной частью рациона долголетия

Квашеная капуста обладает множеством полезных свойств и является важной частью рациона для достижения долголетия, считает эксперт по питанию Женя Ди Пиерро. Ее слова приводит GBN News.

По словам Пиерро, в квашеной капусте содержится гораздо больше штаммов полезных бактерий, чем в любой пробиотической добавке. «Кроме того, этот продукт богат витаминами С, В6, В9, железом, калием и L-глутамином», — добавила она.

Эксперт посоветовала квасить капусту дома, а не покупать готовую. По ее словам, так будет дешевле, вкуснее и безопаснее для здоровья. Кроме того, она рекомендовала добавить в рацион и другие ферментированные продукты: кимчи, различные соленья, кефир, живые йогурты, а также яблочный уксус.

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