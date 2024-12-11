Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:31, 11 декабря 2024Забота о себе

Эксперт посоветовала для долголетия добавить в рацион один продукт

Эксперт Пиерро: квашеная капуста является важной частью рациона долголетия
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jez Timms / Unsplash

Квашеная капуста обладает множеством полезных свойств и является важной частью рациона для достижения долголетия, считает эксперт по питанию Женя Ди Пиерро. Ее слова приводит GBN News.

По словам Пиерро, в квашеной капусте содержится гораздо больше штаммов полезных бактерий, чем в любой пробиотической добавке. «Кроме того, этот продукт богат витаминами С, В6, В9, железом, калием и L-глутамином», — добавила она.

Эксперт посоветовала квасить капусту дома, а не покупать готовую. По ее словам, так будет дешевле, вкуснее и безопаснее для здоровья. Кроме того, она рекомендовала добавить в рацион и другие ферментированные продукты: кимчи, различные соленья, кефир, живые йогурты, а также яблочный уксус.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Правда и мифы о глютене. Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
Правда и мифы о глютене.Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
4 августа 2022

Ранее эндокринолог и специалист по превентивной и anti-age медицине Елена Островская рассказала, что орехи улучшают кровообращение, сон и настроение, но одновременно с этим могут вызвать проблемы с пищеварением.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Путин уже не тот, что был в 2017 году». Трампу рассказали о переменах в политике президента России

      Россияне заинтересовались одним способом знакомств

      Появились подробности об использованном для удара по Таганрогу и Брянску оружии

      Стало известно место запуска новой ракеты ВСУ по Таганрогу

      Макрон предложил правящей партии Грузии помочь в разгрузке ситуации

      Нехватку складов в России объяснили

      В российском регионе из здания Следственного комитета выпал допрашиваемый

      Госдума запретила принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка

      Еще одна страна решила открыть посольство в Сирии спустя 13 лет

      В России подорожала мебель

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше