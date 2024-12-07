Врач раскрыла россиянам пользу и вред орехов

Эндокринолог Елена Островская: орехи богаты улучшающими сон аминокислотами

Эндокринолог и специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра (EMC) Елена Островская раскрыла россиянам пользу и вред орехов. Соответствующий материал публикуют «Известия».

По словам врача, упомянутые плоды богаты жирами, клетчаткой, а также медью, марганцем, некоторым количеством кальция и магния. Кроме того, в орехах присутствуют аминокислоты, способные снять сосудистые спазмы, улучшить кровообращение в мышцах и сердце, участвуют в выработке серотонина и мелатонина и улучшают настроение и сон, добавила эксперт. Вдобавок Островская рассказала, что упомянутый продукт включает в себя витамин В.

«Главное, помнить, что орехи — тяжелая пища. В больших количествах они могут нарушать пищеварение. Людям с синдромом раздраженного кишечника, гастритом, панкреатитом и другими заболеваниями ЖКТ нужно употреблять орехи с осторожностью. Также орехи могут вызывать сильные аллергические реакции», — перечислила опасности орехов доктор.

В заключение эндокринолог подчеркнула, что орехи могут приносить пользу, если употреблять их правильно. «Безопасное количество орехов в день — около 30 граммов. Но, если других источников белка в рационе мало, количество орехов можно немного увеличить», — подытожила собеседница издания.

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