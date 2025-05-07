Первые минуты после мощного взрыва на обогатительной фабрике в Якутии попали на видео

Появились кадры первых минут после мощного взрыва на фабрике в Нерюнгри

В сети появились кадры, снятые в первые минуты после мощного взрыва на обогатительной фабрике в якутской Нерюнгри. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах показано большое по площади задымление на территории фабрики. «Там люди по-любому, там же смена», — слышится голос за кадром. Серые клубы дыма от пожара распространяются на все небо.

Предварительно, при взрыве пострадали четыре человека. Весь персонал предприятия эвакуировали, специалисты занимаются ликвидацией последствий происшествия.

О взрыве и последующем за ним пожаре на углеобогатительной фабрике в Якутии стало известно ночью 7 мая. На фабрике взорвался метан на одном из складов готовой продукции, находившиеся в здании в тот момент четверо сотрудников получили сильные ожоги.