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11:21, 7 мая 2025Силовые структуры

Возбуждено дело из-за пострадавших в пожаре на угольной фабрике в российском регионе

СК возбудил дело после пожара на фабрике в Нерюнгри, где пострадали 4 рабочих
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Первые минуты после мощного взрыва на обогатительной фабрике в Якутии попали на видео

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следователь возбудил уголовное дело из-за пожара на обогатительной фабрике в Нерюнгри, в котором пострадали четыре работника. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета по Республике Якутия Надежда Дворецкая.

Расследование ведется по статье 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

По данным следствия, возгорание началось 7 мая на складе готовой продукции, расположенном на территории предприятия, вследствие нарушения требований промышленной безопасности. Ожоги получили четверо работников. Их в тяжелом состоянии госпитализировали санитарным рейсом в Якутск.

Следователи изымают техническую документацию, назначены экспертизы.

Очевидцы сняли на видео мощный взрыв на складе, после которого начался пожар. Весь персонал предприятия эвакуировали, специалисты занимаются ликвидацией последствий происшествия.

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