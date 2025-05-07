Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:35, 7 мая 2025Россия

Попытку прорыва ВСУ через «зубы дракона» на российской границе сняли на видео

Попытку штурма ВСУ границ Курской области сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА»

Попытку штурма Вооруженных сил Украины (ВСУ) границ Курской области сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА».

На записи, сделанной, предположительно, беспилотником, видно несколько единиц украинской бронетехники и солдат ВСУ. Одна из боевых машин объята пламенем, остальные стоят, вероятно, покинутые экипажами.

Ролик был снят в Глушковском районе, отмечает канал. На то, что действие происходит в приграничье, также указывают так называемые «зубы дракона» — пирамидальные бетонные блоки, которые используют для создания линии сплошной обороны.

Ранее военкор Семен Пегов описал ситуацию в курском приграничье. По его данным, бойцы ВСУ на мотоциклах «доезжают куда могут», после чего спешиваются и пытаются закрепиться. «Но получается у них, откровенно говоря, плохо», — отметил Пегов.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В десятках городов России отключили мобильный интернет, в Москве не работают доставки и такси. Что происходит?

    Москвичей предупредили об учащении торнадо

    Рогов назвал пропагандистской акцией наступление ВСУ на Курскую область

    19-летняя невеста Лепса разозлила пользователей сети

    В России впервые вручили особые награды для штурмовиков

    Удары Индии по Пакистану попали на видео

    Попытку прорыва ВСУ через «зубы дракона» на российской границе сняли на видео

    Россиян предостерегли от серьезной ошибки в лечении переломов

    Брюссель собрался ударить по одной из крупнейших корпораций США

    Microsoft выпустила ПК для перехода с Windows 10

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости