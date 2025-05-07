Попытку прорыва ВСУ через «зубы дракона» на российской границе сняли на видео

Попытку штурма Вооруженных сил Украины (ВСУ) границ Курской области сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА».
На записи, сделанной, предположительно, беспилотником, видно несколько единиц украинской бронетехники и солдат ВСУ. Одна из боевых машин объята пламенем, остальные стоят, вероятно, покинутые экипажами.
Ролик был снят в Глушковском районе, отмечает канал. На то, что действие происходит в приграничье, также указывают так называемые «зубы дракона» — пирамидальные бетонные блоки, которые используют для создания линии сплошной обороны.
Ранее военкор Семен Пегов описал ситуацию в курском приграничье. По его данным, бойцы ВСУ на мотоциклах «доезжают куда могут», после чего спешиваются и пытаются закрепиться. «Но получается у них, откровенно говоря, плохо», — отметил Пегов.