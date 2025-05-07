Попытку прорыва ВСУ через «зубы дракона» на российской границе сняли на видео

Попытку штурма ВСУ границ Курской области сняли на видео

Попытку штурма Вооруженных сил Украины (ВСУ) границ Курской области сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА».

На записи, сделанной, предположительно, беспилотником, видно несколько единиц украинской бронетехники и солдат ВСУ. Одна из боевых машин объята пламенем, остальные стоят, вероятно, покинутые экипажами.

Ролик был снят в Глушковском районе, отмечает канал. На то, что действие происходит в приграничье, также указывают так называемые «зубы дракона» — пирамидальные бетонные блоки, которые используют для создания линии сплошной обороны.

Ранее военкор Семен Пегов описал ситуацию в курском приграничье. По его данным, бойцы ВСУ на мотоциклах «доезжают куда могут», после чего спешиваются и пытаются закрепиться. «Но получается у них, откровенно говоря, плохо», — отметил Пегов.