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17:08, 7 мая 2025Ценности

Раскрыты новые детали будущей свадьбы одного из богатейших людей в мире

Daily Mail: Миллиардер Джефф Безос позвал на свадьбу Леди Гагу и Элтона Джона
Алина Гостева
Алина Гостева
Лорен Санчес и Джефф Безос

Лорен Санчес и Джефф Безос. Фото: Danny Moloshok / Reuters

Раскрыты новые детали будущей свадьбы американского миллиардера Джеффа Безоса и телеведущей и журналистки Лорен Санчес. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Отмечается, что один из богатейших людей в мире потратил значительную сумму денег, чтобы на его торжестве выступили звезды первой величины. Так, он позвал в качестве исполнителей обладателей премии «Грэмми» — певцов Леди Гагу и Элтона Джона.

«Лорен хотела, чтобы для них пел какой-нибудь большой талант, но лучше Гаги и Элтона просто не найти. Также помогает и то, что Гага и Элтон — хорошие друзья и будут рады сделать это [выступить] вместе, и это здорово. Будет как мини-отпуск для лучших друзей», — заявил источник издания.

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Сообщается, что трехдневное празднование пройдет с 24 по 26 июня, когда у Гаги будет перерыв в гастрольном графике. В то же время представители артистов опровергли информацию, что знаменитости выступят на свадьбе.

Свадьба Джеффа Безоса, предположительно, пройдет в Венеции. Ранее стало известно, что Безос и Санчес планируют пригласить на церемонию новоизбранного президента США Дональда Трампа, экс-главного исполнительного директора Microsoft Билла Гейтса, а также телеведущую Опру Уинфри.

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