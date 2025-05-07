Собянин заявил об уничтожении сразу пяти летевших на Москву беспилотников

Собянин: Сразу пять летевших на Москву беспилотников сбили системы ПВО

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении пяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, сбили дроны противника системы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

Каких-либо других подробностей градоначальник не привел.

До этого Собянин заявлял об уничтожении сначала одного, а затем еще двух беспилотников, которые летели на столицу. Очевидцам удалось снять момент уничтожения одного из дронов на видео. Беспилотник сбили над подмосковным Домодедово.