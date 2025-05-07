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08:20, 7 мая 2025Мир

Стало известно о пострадавших при ударах Индии по Пакистану

ВС Пакистана заявили о 24 жертвах и 46 раненых в результате ударов Индии
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Saqib Majeed / Keystone Press Agency / Global Look Press

Армия Пакистана заявила о 24 жертвах и 46 раненых в результате ударов армии Индии по территории страны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на начальника штаба Сухопутных войск Вооруженных сил (ВС) Пакистана генерала Асима Мунира.

«26 жертв среди гражданских лиц и 46 раненых», — сказано в сообщении.

Ранее Reuters со ссылкой на источник в пакистанской армии сообщало, что восемь пакистанцев стали жертвами ударов армии Индии по территории страны, еще 25 человек были ранены.

Минобороны Пакистана сообщило о ракетном ударе по территории страны со стороны Индии вечером 6 мая. Генеральный директор Межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR) генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри назвал атаку «подлой и трусливой».

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