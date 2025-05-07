В Пакистане сообщили о пяти сбитых самолетах ВВС Индии

Geo TV: ВВС Пакистана сбили 5 индийских истребителей в ответ на удары

Военно-воздушные силы (ВВС) Пакистана сбили пять истребителей Индии в ответ на удары индийской армии. Об этом сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на министра обороны страны Хаваджа Асифа.

По его словам, армия Пакистана «действовала решительно, защищая суверенитет и территориальную целостность страны».

В свою очередь, министр информации страны Аттаулла Тарар сообщил, что были сбиты три истребителя ВВС Индии.

«Мы были полностью готовы, поэтому Индия получила немедленный и решительный ответ», — подчеркнул он.

Минобороны Пакистана сообщило о ракетном ударе по территории страны со стороны Индии вечером 6 мая. Генеральный директор Межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR) генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри назвал атаку со стороны Индии «подлой и трусливой».

Позднее агентство Reuters со ссылкой на источник в пакистанской армии сообщило, что восемь пакистанцев погибли в результате ударов армии Индии по территории страны, еще 25 человек были ранены.