В Пакистане раскрыли потери после ударов Индии

Reuters: В результате ударов армии Индии погибли 8 пакистанцев

Восемь пакистанцев погибли в результате ударов армии Индии по территории страны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя пакистанских военных.

«Восемь пакистанцев убиты, 25 ранены, двое пропали без вести», — рассказал собеседник агентства.

Минобороны Пакистана сообщило о ракетном ударе по территории страны со стороны Индии вечером 6 мая. Генеральный директор Межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR) генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри назвал атаку со стороны Индии «подлой и трусливой».