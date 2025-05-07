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13:28, 7 мая 2025Наука и техника

Microsoft выпустила ПК для перехода с Windows 10

Microsoft выпустила ноутбук Surface Laptop для пользователей Windows 10
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: blogs.windows.com

Корпорация Microsoft представила новый компьютер Surface Laptop, созданный для работы с Windows 11. Об этом сообщается в блоге компании.

Представители фирмы заметили, что новый персональный компьютер (ПК) пригодится тем, кто еще пользуется Windows 10. В компании снова напомнили, что поддержка устаревшей операционной системы (ОС) прекратится в октябре 2025 года и назвали Surface Laptop хорошим устройством, чтобы начать работу с Windows 11.

Ноутбук Surface Laptop получил металлический корпус, 13-дюймовый дисплей с частотой обновления 60 герц, мобильный процессор Snapdragon X Plus, от 16 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти. Модель поддерживает проводную зарядку мощностью 60 ватт.

«Surface Laptop станет отличным вариантом, который обеспечит вам современный, безопасный и эффективный опыт работы с компьютерами», — заметили в корпорации. Стоимость нового устройства в США составит 899 долларов, или около 73 тысяч рублей.

В начале апреля Microsoft начала призывать владельцев персональных компьютеров с Windows 10 как можно быстрее отказаться от использования своих устройств. В компании предложили утилизировать старые компьютеры — продать их на вторичном рынке или отдать на переработку.

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