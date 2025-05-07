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18:50, 7 мая 2025Спорт

Трампа уличили в пиаре на имени Овечкина

Бывший главный тренер сборной России Крикунов: Трамп пиарится на имени Овечкина
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David Kirouac-Imagn Images / Reuters

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов уличил президента США Дональда Трампа в пиаре на имени капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Его комментарий приводит «ВсеПроСпорт».

По словам Крикунова, Трампу нравится Овечкин и он видит, что многие в США любят россиянина, поэтому часто его хвалит. «Саша на слуху, президент страны не может не знать о его достижениях. При этом Трамп зарабатывает очки на ровном месте, пиарясь на имени Овечкина. Сказал два слова про Сашу, и тут же хоккейных болельщиков подтянул на свою сторону. Все думают: какой президент молодец, следит за хоккеем, разбирается», — заключил экс-тренер.

В последние месяцы Трамп дважды говорил об Овечкине на митингах, проходивших на домашней арене «Вашингтона». Президент США называл россиянина великим игроком, а также говорил, что тот отлично делает свое дело.

Овечкин является рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. 6 апреля он обошел по этому показателю канадца Уэйна Гретцки.

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