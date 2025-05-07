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02:19, 7 мая 2025Мир

Цели ударов Индии по Пакистану раскрыли

ANI: Целями ударов Индии в Пакистане были руководители 2 террористических групп
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Anindito Mukherjee / Reuters

Целями ударов Индии по Пакистану стала ликвидация руководителей двух террористических группировок: «Джайш-и-Мухаммед» и «Лашкар-и-Тайба» (организация признана террористической и запрещена в России). Детали раскрыло агентство ANI со ссылкой на источники.

«Индийские силы выбрали место для ударов с намерением поразить высшее руководство "Джайш-и-Мухаммед" и "Лашкар-и-Тайба" за их роль в спонсировании террористической деятельности в Индии», — подчеркнул собеседник агентства.

22 апреля в Индии произошел крупнейший за последние годы теракт — число жертв составило 26 человек. Большинство из них были туристами. При этом террористы, расправившиеся с людьми, спрашивали их о вероисповедании.

7 мая Минобороны Индии сообщило, что причиной проведения операции «Синдур» стал теракт в Пахалгаме, жертвами которого стали 26 человек.

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