Цены на российскую нефть обрушились

Argus: Стоимость российской нефти Urals опустилась ниже $50 за баррель

Стоимость российской нефти Urals опустилась ниже 50 долларов за баррель. Об обрушившихся ценах со ссылкой на данные международного ценового агентства Argus сообщает РБК.

Основной российский экспортный сорт подешевел на фоне общего снижения мировых цен на нефть и фондовых рынков, вызванного развязанной США торговой войной и решениями стран ОПЕК+ нарастить добычу. Цены упали ниже 50 долларов впервые с 9 апреля — тогда на один день стоимость Urals опускалась до 47,54 доллара за баррель.

Как отмечают в Argus, по состоянию на 30 апреля котировка Urals на базисе порта отгрузки FOB Приморск снизилась с 50,1 до 48,87 доллара, а на базисе FOB Новороссийск — с 50,7 до 49,82 доллара. К 6 мая цены изменились до уровня в 48,6 и 49,55 доллара соответственно. Премиальный сорт российской нефти ESPO (ВСТО) на базисе FOB Козьмино спустился ниже 60 долларов за баррель, а в мае — до 50 долларов, уже во второй раз с момента введения потолка цен на российское сырье странами «Большой семерки». К 6 мая котировка ESPO FOB Козьмино составила 52,64 доллара.

Из-за падения цен на нефть Министерство финансов решило пересмотреть параметры бюджета и заявило о необходимости сильно снизить цену отсечения в бюджетном правиле — под ней понимается стоимость Urals, при понижении которой Минфин тратит средства из ФНБ для компенсации выпадающих доходов бюджета.