Названы возможные способы избежать обнуления ФНБ

«Известия»: Цену отсечения могут опустить до $50 за баррель для спасения ФНБ

На фоне минимальных за последние четыре года цен на нефть цену отсечения в бюджетном правиле необходимо сильно снижать, иначе средства в Фонде национального благосостояния (ФНБ) быстро закончатся. Об этом рассказали опрошенные «Известиями» эксперты.

Под ценой отсечения понимается стоимость российского экспортного сорта Urals, при превышении которой Минфин отправляет средства на закупку золота и валюты а ФНБ, а если она ниже, то средства из ФНБ тратят для компенсации выпадающих доходов бюджета. Таким образом, обеспечивается стабильный приток средств в бюджет — все, что превышает установленный порог, накапливается, а если доходов для заданной планки не хватает, то накопленное расходуется.

В настоящее время цена отсечения составляет 60 долларов за баррель, однако стоимость Urals в последние месяцы стабильно ниже этой отметки. Накануне, 5 мая, сорт торговался ниже 54 долларов.

О неактуальности действующего уровня ранее уже говорил министр финансов Антон Силуанов, однако он не указывал, какой пересмотр готовит ведомство. Главный экономист банка «Зенит» Марина Никишова, директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович и главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев полагают, что компромиссным уровнем станет 50 долларах за баррель.

В свою очередь, научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин считает, что опускать цену отсечения следует до 45 долларов за баррель. Впрочем, он не исключил, что и это значение придется снижать, потому что нефтяной рынок пока находится в поиске устойчивого равновесия.

В «БКС Мир инвестиций» и SberCIB Investment Research полагают, что нынешний порог в 60 долларов за баррель сохранят. Директор аналитического департамента «Цифра брокер» Ованес Оганисян отмечает, что корректировка бюджетного правила поспособствует снижению курса рубля, а значит, в плюсе окажутся и бюджет, и экспортеры. Определенные проблемы испытает только население, которое столкнется с ростом инфляции через новое повышение цен на импортные товары.

По состоянию на 1 апреля ликвидные активы ФНБ составляют 3,3 триллиона рублей, что уже меньше, чем ожидаемый дефицит бюджета в 2025 году. Обновленный прогноз правительства предусматривает его увеличение до 3,8 триллиона рублей.

Главный экономист группы ВТБ Родион Лапытов объяснил, что в таких условиях при отказе от пересмотра цены отсечения от ФНБ довольно быстро ничего не останется, а если снизить ее до 50 долларов за баррель, то фонда хватит примерно на 2,5 года. Это сравнимо с условием трехлетнего финансирования бюджетных обязательств, о котором говорил Силуанов.

Ранее эксперты Telegram-канала MMI указали, что цену отсечения необходимо снижать сразу до 40 долларов за баррель, поскольку Саудовская Аравия явно взяла курс на сохранение своей доли на рынке за счет резкого увеличения добычи и обвала нефтяных котировок.