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16:33, 7 мая 2025РоссияЭксклюзив

Раскрыты характеристики замеченной в зоне СВО северокорейской РСЗО «Чучхе-100»

Военный эксперт Матвийчук: РСЗО «Чучхе-100» — копия советской БМ-21 «Град»
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Кадр: Telegram-канал Kotsnews

Северокорейская РСЗО «Чучхе-100» не является переворотом в сфере вооружения, ее родоначальником стала советская БМ-21 «Град», рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее появилось видео удара северокорейской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Чучхе-100» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующий ролик опубликовал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

Матвийчук назвал «Чучхе-100» хорошим реактивным комплексом производства Северной Кореи, который позволяет выполнять огневые задачи. Эксперт указал, что в КНДР увеличили дальность полета ракеты до 120 километров и добились коррекции снарядов на нисходящей ветви траектории.

«Это 200-мм РСЗО, с 22 направляющими и дальностью стрельбы приблизительно на 120 км. Это сопоставимо с характеристиками нашей "Торнадо-С", по эффективности они примерно одинаковые. Родоначальником "Чучхе-100" была советская БМ-21 "Град"», — объяснил Матвийчук.

26 апреля Россия впервые официально признала участие КНДР в боях за Курскую область. Президент Владимир Путин поблагодарил северокорейских солдат, отметив, что они действовали в полном соответствии с международным правом, а также в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанным в июне 2024 года.

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