Военный Матвийчук предрек скорое падение гарнизона ВСУ в Часовом Яре

В ближайшее время гарнизон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре падет, убежден военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Своим прогнозом он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Я думаю, что то, что сегодня там происходит, это не что иное, как успех нашей армии. Украинский гарнизон, зажатый с нескольких сторон, уже не может маневрировать. Он ведет ожесточенное сопротивление практически полному окружению», — рассказал Матвийчук.

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По словам полковника в отставке, после взятия под контроль города Часов Яр перед Россией откроется Красноармейск (украинское название — Покровск).

«Эти наши силы, которые там освободятся, полным ходом пойдут на это направление», — объяснил он.

Ранее стало известно, что подразделения Вооруженных сил России улучшили позиции в Часовом Яре Донецкой народной республики. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин. По его словам, ВСУ продолжают упираться, тем не менее российские военные расширили зону контроля.