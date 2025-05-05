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11:07, 5 мая 2025Бывший СССР

Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Часовом Яре

Пушилин: ВС России улучшают позиции в Часовом Яре
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил России улучшили позиции в Часовом Яре Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Противник продолжает там еще упираться. Но тем не менее мы видим улучшение позиций и расширение зоны контроля со стороны Вооруженных сил Российской Федерации», — рассказал Пушилин.

По его словам, бои продолжаются и в городе, и в населенном пункте Богатырь на великоновоселковском направлении близ Дзержинска (украинское название — Покровск).

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что армия России направила дополнительные силы в Часов Яр для более динамичного продвижения в городе. Он отметил, что дополнительные силы позволят получить стратегическое преимущество над противником.

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