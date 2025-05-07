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10:47, 7 мая 2025Россия

В России высказались о предложении Киева о перемирии на 30 дней

Константинов: Предложение Киева о перемирии на 30 дней является пропагандистским
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Предложение Киева о перемирии на 30 дней является пропагандистским. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

По словам российского политика, заявления Киева лишены конкретики и серьезности, представляя собой лишь пропагандистский ход.

«Призывы к прекращению огня и мирному сосуществованию звучат красиво, но невозможны в диалоге с нацистским режимом», — обозначил Константинов.

Ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие в зоне специальной военной операции в честь празднования 80-летия Победы. Боевые действия будут приостановлены с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, отверг предложение перемирия в честь Дня Победы и заявил, что временное прекращение огня возможно с 7 мая на 30 дней.

Позднее стало известно о подготовке ВСУ серьезных провокаций в Москве во время перемирия. По данным Mash, на провокации может последовать серьезный ответ, который затронет Киев, из-за чего местные власти якобы начали вывозить из страны свои семьи.

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