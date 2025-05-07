В российском городе из-за атаки дрона ВСУ пострадала женщина

Гладков сообщил о женщине, пострадавшей из-за атаки дрона ВСУ в Шебекино

В Шебекино в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранена женщина. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, пострадавшая самостоятельно обратилась в Шебекинскую центральную районную больницу. Характер ее ранений не уточняется. Россиянка получила необходимую медпомощь и продолжит лечение амбулаторно.

Гладков добавил, что в результате удара беспилотника повреждены коммерческий объект, а также один грузовой и два легковых автомобиля.

Ранее глава региона сообщил, что за минувшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 273 снаряда и 129 беспилотников. По данным властей, наиболее интенсивным атакам подвергся Краснояружский район.

До этого Минобороны России отчиталось, что за минувшие сутки средства противовоздушной обороны уничтожили 524 украинских беспилотника.