Военкор предрек новые возможные попытки захода ВСУ на территорию России

Военкор Пегов: Стоит ожидать новые попытки захода ВСУ на территорию России

В ближайшее время стоит ожидать новые возможные попытки захода Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России, считает военкор Семен Пегов. Мнением он поделился в своем Telegram-канале War Gonzo.

«В ближайшее время стоит ожидать новых попыток ВСУ зайти на нашу территорию. К тому же, на данный момент неизвестно, были ли все украинские боевики в Теткино уничтожены или выдавлены с территории Курской области», — написал Пегов.

ВСУ, как напомнил военкор, попытались проникнуть в Курскую область с двух направлений — населенных пунктов Теткино и Новый Путь. Противника встретили огневым воздействием, однако он, по утверждению Пегова, все же смог прорваться на территорию Теткино малыми группами на мототехнике. Впоследствии группы ВСУ были практически полностью уничтожены.

Утром в среду, 7 мая, стало известно о новой волне наступления ВСУ на Курскую область в направлении Теткино. Впоследствии появились данные о наступлении еще с одного направления — у населенного пункта Новый Путь.

С 5 мая ситуация на границе Курской области с Украиной обострилась, сообщалось о многократных попытках прорыва границы со стороны ВСУ. 6 мая появились данные о подступлении к границе грузовых колонн противника, а также о новых атаках пехоты. В Минобороны ситуацию пока не комментировали.