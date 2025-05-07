WADA осталось без взноса от России

WADA не получило от России взносы за 2023 и 2024 годы

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не получило от России взносы за 2023 и 2024 годы. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава пресс-службы WADA Джеймс Фитцджеральд заявил, что ежегодный взнос подлежит уплате в конце соответствующего года. В 2023 году Россия должна была перечислить в бюджет агентства 1 267 023 доллара, из них организация получила только 53 237 долларов.

Ранее сообщалось, что Россия выплатила WADA небольшую часть взноса за 2023 год. Средства за 2024 год агентство не получило.

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Россия продолжает выплачивать взносы WADA, потому что организация занимается важной работой по контролю за чистотой спорта и изучению новых видов допинга. Кроме того, она подчеркнула, что Россия намерена полноценно вернуться в международный спорт.