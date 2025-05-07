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08:30, 7 мая 2025Мир

Захарова оценила нового немецкого канцлера

Захарова заявила, что перемены в правительстве Германии не играют роли
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Перемены в составе правительства Германии не окажут сильного влияния на отношения между Москвой и Берлином. В свою очередь, Россия ко всему готова, об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

«За последние годы Германия настолько растеряла остатки своего суверенитета, авторитета и роли в международных делах, что перемена лиц на берлинском политическом Олимпе существенной роли не играет», — отметила дипломат.

Политик также подчеркнула, что Россия готова к любому развитию событий.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально назначил лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца новым канцлером ФРГ. Позже сообщалось, что члены нового правительства Германии принесли присягу в парламенте страны.

В Берлине же ранее рассказали, что Фридрих Мерц не годится на должность канцлера Германии, при нем страну ждет продолжение экономического спада и наращивание вооружений. В первом туре голосования Мерц получил лишь 310 голосов вместо необходимых 316, став первым в истории ФРГ председателем правительства, которому не удалось с первой попытки избраться канцлером после успешных коалиционных переговоров.

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