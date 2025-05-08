Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Челси
Сегодня
22:00 (Мск)
Юргорден
Лига конференций|1/2 финала. 2-й матч
Будё-Глимт
Сегодня
22:00 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Лига Европы|1/2 финала. 2-й матч
Манчестер Юнайтед
Сегодня
22:00 (Мск)
Атлетик Б
Лига Европы|1/2 финала. 2-й матч
Фиорентина
Сегодня
22:00 (Мск)
Бетис
Лига конференций|1/2 финала. 2-й матч
19:43, 8 мая 2025Спорт

Бекхэм купил еще один футбольный клуб

Дэвид Бекхэм стал совладельцем английского клуба «Солфорд Сити»
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Дэвид Бекхэм купил купил клуб из четвертого английского дивизиона «Солфорд Сити». Об этом сообщает официальный сайт «Солфорда».

«Я вырос в Солфорде. У меня остались такие приятные воспоминания о времени, когда я там жил. Это место и его жители сыграли важную роль в моей футбольной карьере», — сказал Бекхэм.

Вместе с Бекхэмом долю в клубе купил его бывший партнер по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» Гари Нэвилл. The Athletic пишет, что они потратили несколько месяцев на поиск инвестиционных партнеров.

Ранее Бекхэм назвал нелюбимое упражнение в тренажерном зале. Игрок отметил, что после окончания футбольной карьеры страстно ненавидел подтягивания. «Я мог буквально сделать только два или три — максимум три», — заявил Бекхэм.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Избран новый Папа Римский

    Трамп допустил снижение пошлин для Китая

    Бекхэм купил еще один футбольный клуб

    Инструктор центра «ВОИН» погиб в Запорожской области при обстреле ВСУ

    Российских детей захотели оторвать от «Гарри Поттера»

    Трамп высказался о способности Китая урегулировать конфликт на Украине

    Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по проекту «Сила Сибири-2»

    Россиянка раскрыла литовцу цены в Москве и описала его реакцию фразой «он не поверил»

    США и Великобритания заключили прорывное торговое соглашение

    Трамп захотел позвонить Зеленскому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости