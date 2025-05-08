Жирков назвал раздражающими слова Трампа про Вторую мировую войну

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков назвал раздражающими слова президента США Дональда Трампа. Спортсмена цитирует «Матч ТВ».

«Главный победитель во Второй мировой войне — это Советский Союз. Я не понимаю, как реагировать, когда история переписывается. Это очень раздражает», — заявил Жирков.

Жирков — шестикратный чемпион России, по три раза он брал трофей с ЦСКА и «Зенитом», также в составе армейского клуба полузащитник выигрывал Кубок УЕФА в 2055-м. Жирков становился чемпионом Англии вместе с лондонским «Челси». В составе сборной России полузащитник завоевывал бронзу Евро-2008.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Россия была крупным фактором в победе над нацизмом, но войну выиграли США. «У России большой день завтра. Кстати, они потеряли миллионы людей и были решающим фактором, но не было такого решающего фактора, как мы», — сказал американский лидер.