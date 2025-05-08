Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Челси
0:0
1-й тайм
live
Юргорден
Лига конференций|1/2 финала. 2-й матч
Будё-Глимт
Сегодня
22:00 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Лига Европы|1/2 финала. 2-й матч
Манчестер Юнайтед
0:0
1-й тайм
live
Атлетик Б
Лига Европы|1/2 финала. 2-й матч
Фиорентина
Сегодня
22:00 (Мск)
Бетис
Лига конференций|1/2 финала. 2-й матч
21:43, 8 мая 2025Спорт

Бывший футболист сборной России назвал раздражающими слова Трампа

Жирков назвал раздражающими слова Трампа про Вторую мировую войну
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков назвал раздражающими слова президента США Дональда Трампа. Спортсмена цитирует «Матч ТВ».

«Главный победитель во Второй мировой войне — это Советский Союз. Я не понимаю, как реагировать, когда история переписывается. Это очень раздражает», — заявил Жирков.

Жирков — шестикратный чемпион России, по три раза он брал трофей с ЦСКА и «Зенитом», также в составе армейского клуба полузащитник выигрывал Кубок УЕФА в 2055-м. Жирков становился чемпионом Англии вместе с лондонским «Челси». В составе сборной России полузащитник завоевывал бронзу Евро-2008.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Россия была крупным фактором в победе над нацизмом, но войну выиграли США. «У России большой день завтра. Кстати, они потеряли миллионы людей и были решающим фактором, но не было такого решающего фактора, как мы», — сказал американский лидер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлен новый Папа Римский

    Фицо заявил о самоубийстве ЕС

    В Германии объявят режим ЧС

    Фицо долетел до Москвы для участия в праздновании 80-летия Победы

    Гейтс обвинил Маска в убийстве беднейших детей

    Бывший футболист сборной России назвал раздражающими слова Трампа

    Во Франции резко высказались о новом канцлере Германии

    Боец ВСУ продал автомат украинцу и был застрелен покупателем

    Трамп необычно высказался о фон дер Ляйен

    На Украине испугались давления США на переговорах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости