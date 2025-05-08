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12:56, 8 мая 2025Спорт

Иностранный футболист сравнил Москву и Париж

Французский футболист «Факела» Мохамед Брахими сравнил Москву и Париж
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Французский полузащитник воронежского «Факела» Мохамед Брахими сравнил Москву и Париж. Его слова приводит ТАСС.

Футболист заявил, что эти города абсолютно разные. «Это два прекрасных города. В Москве есть историческая часть города, также есть и современная. В этом шарм города», — посчитал он.

Брахими перешел в «Факел» в 2023 году. В текущем сезоне он провел 29 матчей за клуб, в котором отметился одним забитым мячом.

Ранее российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук сравнил цены в Москве и Швейцарии. По его словам, на родине в два раза дешевле.

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