Футболист «Сьона» Антон Миранчук: В Швейцарии цены в два раза выше, чем в Москве

Российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук сравнил цены в Москве и Швейцарии. Его слова приводит «Советский Спорт».

Футболист заявил, что в Швейцарии цены в два раза выше, чем в столице России. «Если в Москве закупаться на семью можно на пять тысяч, то в Швейцарии — на все десять, будем так говорить», — рассказал он.

Ранее Антон Миранчук признался, что ему скучно в Швейцарии. Футболист рассказал, что прогулки у озера ему уже надоедают.

Россиянин перешел в «Сьон» в сентябре 2024-го. В составе клуба он провел 16 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.