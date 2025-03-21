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07:55, 21 марта 2025Спорт

Миранчук сравнил цены в Москве и Швейцарии

Футболист «Сьона» Антон Миранчук: В Швейцарии цены в два раза выше, чем в Москве
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Daniela Porcelli / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук сравнил цены в Москве и Швейцарии. Его слова приводит «Советский Спорт».

Футболист заявил, что в Швейцарии цены в два раза выше, чем в столице России. «Если в Москве закупаться на семью можно на пять тысяч, то в Швейцарии — на все десять, будем так говорить», — рассказал он.

Ранее Антон Миранчук признался, что ему скучно в Швейцарии. Футболист рассказал, что прогулки у озера ему уже надоедают.

Россиянин перешел в «Сьон» в сентябре 2024-го. В составе клуба он провел 16 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

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