Антон Миранчук заскучал в Швейцарии

Антон Миранчук признался, что после жизни в Москве ему скучно в Швейцарии

Российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук признался, что заскучал в Швейцарии. Его слова приводятся на сайте Российского футбольного союза (РФС).

«Если бы мне было 50-55 лет... Можно было бы спокойно туда уезжать и наслаждаться спокойной и размеренной жизнью. А молодой семье, как моя, в этом плане сложнее, особенно после Москвы, мегаполиса», — поделился Миранчук. Он добавил, что приходится адаптироваться и искать возможности для развлечений.

Миранчук рассказал, что одно из развлечений — выходить посмотреть на горы и озеро, но это ему уже надоедает. «Начинает ходить пароход по Женевскому озеру, можно съездить в горы на выходных, потому что там очень красивые виды. Можно съездить в Женеву, ведь это уже большой город по сравнению с Монтре или Сьоном», — отметил футболист.

Россиянин перешел в «Сьон» в сентябре 2024-го. В составе клуба он провел 16 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.