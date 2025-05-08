Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:34, 8 мая 2025Россия

Кадыров рассказал о реакции Путина на «последние рассуждения» о главе Чечни в интернете

Кадыров назвал продуктивной рабочую встречу с Путиным
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости / POOL

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал продуктивной рабочую встречу с президентом России Владимиром Путиным, прошедшую 7 мая. Об этом политик написал в Telegram.

Он также рассказал, что Путин отреагировал на «последние рассуждения» касательно Кадырова в интернете цитатой писателя Марка Твена: «Сообщения о моей смерти сильно преувеличены».

«Добавил, что нам еще работать и работать. Приказ Верховного Главнокомандующего выполняю!», — написал Кадыров, не уточнив, о каких конкретно рассуждениях шла речь.

Ранее, 6 мая, в сети распространилось заявление главы Чечни, в котором тот признался, что просит об освобождении от занимаемой должности. Комментируя свои слова, Кадыров подчеркнул, что не решает, остаться ли ему на посту руководителя республики. При этом он не опроверг, что обращался в федеральный центр. «Я — пехотинец! Я — командный человек. Есть приказ — я выполняю», — написал он тогда.

Политолог Станислав Тарасов в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что назвать вероятного преемника на данный момент очень сложно. По его словам, среди возможных кандидатов могут оказаться командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, сын Кадырова или кто-то третий.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп обратился к Эрдогану с просьбой по Украине

    В России заявили о начале возвращения иностранного бизнеса

    В Раде жестко высказались о мобилизации на Украине

    Лукашенко обратился к белорусам с заявлением о нехватке картофеля

    Женщина отомстила коллегам за сравнение с Дартом Вейдером

    Си Цзиньпин заявил о готовности вместе с Россией защищать правду о Второй мировой

    Язык животных переведут на человеческий

    Кадыров рассказал о реакции Путина на «последние рассуждения» о главе Чечни в интернете

    Президент Кубы раскритиковал Трампа за слова о Второй мировой войне

    Турецкая авиакомпания отменила все рейсы в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости