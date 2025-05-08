Китайская делегация принесла в Кремль граммофон

Китайская делегация принесла в Кремль сувенирный граммофон

Сопровождающая председателя КНР Си Цзиньпина делегация принесла в Московский Кремль граммофон. Об этом сообщает ТАСС

Граммофон сделан из темного дерева и украшен лаковой миниатюрой в дальневосточном стиле, изображающей птиц на ветвях весеннего цветущего дерева. Представители делегации КНР также принесли украшенный резьбой в китайском стиле консольный столик и прочие сувениры.

Си Цзиньпин прибыл в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным ранее 8 мая. Он прибыл в российскую столицу на празднование Дня Победы. Ожидается, что его визит продлится по 10 мая. Российский лидер между тем заявил, что будет рад посетить Китай с визитом на празднование Юбилея победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

В прошлом году премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь привез президенту России подарок к дню рождения. В рамках встречи с Путиным на полях саммита БРИКС в Казани он вручил российскому политику двух драконов — во Вьетнаме они означают символ власти. «Маленький дракон олицетворяет власть внутри России, а большой — это ваша власть за пределами России и во всем мире», — подчеркнул премьер-министр.