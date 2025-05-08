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10:32, 8 мая 2025Мир

Путин высказался о визите в Китай

Путин заявил, что будет рад посетить Китай на юбилей победы над Японией
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / Фотохост-агентство РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что будет рад посетить Китай с визитом на празднование Юбилея победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Об этом он заявил в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, пишет ТАСС.

Путин поблагодарил китайского лидера за приглашение на торжественные мероприятия. «Буду рад вновь посетить дружественный Китай с официальным визитом, приуроченным к этой дате», — сказал он.

Президент добавил, что также примет участие в проводимом под китайским председательством саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что переговоры Путина и Си Цзиньпина пройдут в разных форматах, в том числе в узком составе. При этом он пояснил, что само понятие узкого состава малоприменимо для российско-китайских отношений. Он добавил, что у глав государств состоится отдельное чаепитие и ланч.

Си Цзиньпин прилетел в Москву днем 7 мая. Он поселился в отеле Soluxe Hotel Moscow на северо-востоке столицы.

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